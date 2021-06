Kitzingen vor 5 Stunden

Blumensamen am Tag der Umwelt

Der "Weltumwelttag" oder auch "Tag der Umwelt" ist ein Aktionstag, der jährlich am 5. Juni begangen wird, heißt es in einer Pressemitteilung der Aktion ProKT. Am 5. Juni 1972 wurde er in Stockholm von den Vereinten Nationen und 1976 auch von Deutschland zum jährlichen Tag der Umwelt erklärt. Aus diesem Anlass organisierte Umweltreferent Uwe G. Hartmann (BP) zusammen mit Kultur- und Tourismus-Referent Walter Vierrether ( ProKT) eine Verteilaktion von Kräuter- und Blumensamen. Mit ins Umwelt-Boot wurden die Etwashäuser Gärtnerkönigin Celine Lang, die Sickershäuser Weinprinzessin Ina Borawski sowie Bürgermeisterin Astrid Glos (SPD) und Bürgermeister Manfred Freitag (FBW) genommen. Die Aktion fand bei den Kitzinger Bürgern und vielen anwesenden Gästen laut der Mitteilung großen Anklang.