Zu einem schweren Verkehrsunfall eines Lastwagens ist es am frühen Dienstagmorgen (16. Mai 2023) auf der A3 in gekommen. Der Unfall ereignete sich zwischen der Ausfahrt Kitzingen und der Dettelbacher Brücke in Fahrtrichtung Frankfurt.

Dort fuhr gegen 5.30 Uhr morgens der Fahrer eines Lastwagens mit etwa 80 km/h ungebremst einem Warnleitanhänger auf, wie die Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried berichtet.

Lastwagenfahrer baut Auffahrunfall - Autobahn stundenlang komplett gesperrt

Der Anhänger war an einem Lastwagen angehängt und sollte den Verkehr von dem rechten auf den linken Fahrstreifen lenken. Infolge des Unfalls wurde die Autobahn in Richtung Frankfurt voll gesperrt. "Diese Sperrung könnte noch bis in die Mittagsstunden andauern", vermeldet die Polizei.

Grund für die andauernde Sperrung sind vor allem die komplizierten Bergungsarbeiten: In dem Lastwagen befand sich ein 15 Tonnen schweres Betonteil, weswegen sich die Bergung schwierig gestaltet.

Bei dem Unfall entstand ein sechsstelliger Sachschaden in Höhe von rund 100.000 Euro. Zudem zog sich der 25-jährige Fahrer leichte Verletzungen zu und kam anschließend in ein Krankenhaus. Warum der Lastwagenfahrer ungebremst dem Anhänger auffuhr, ist derweil noch nicht bekannt und Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

Vorschaubild: © Daniel Bockwoldt (dpa)