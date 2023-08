Am Sonntagabend (27. August 2023) gegen 17.20 Uhr erreichte ein Hilfeersuch der Regierung von Unterfranken die Kreisbrandinspektion des Landkreises Kitzingen mit der Bitte eine dringende Transportfahrt durchzuführen. Darüber berichtete die Feuerwehr in einer Pressemitteilung am Dienstag (29. August 2023).

Nachdem in Bad Bayersoien (Kreis Garmisch-Partenkirchen) durch ein Hagelunwetter der Katastrophenfall ausgerufen wurde, hatte die Führungsgruppe Katastrophenschutz des Landkreises Garmisch-Partenkirchen 25 Notdächer bei einer Kitzinger Firma angefragt. Zwei Mitglieder der Kreisbrandinspektion Kitzingen machten sich daraufhin auf den Weg Richtung Bad Bayersoien und übernahmen mit einem Logistikfahrzeug der Feuerwehr den Transport.

Schwere Unwetter in Oberbayern - Fränkische Feuerwehr liefert Spezialplanen

Bei den Notdächern handelt es sich um spezielle Planen, die mit besonderen Ösen ausgestattet sind, um ein beschädigtes Dach mit einem Kran oder einer Drehleiter der Feuerwehr notdürftig abdecken zu können. Am Montag erreichte den Landkreis Kitzingen schließlich eine weitere Transportanforderung. Erneut mussten 18 Notdächer und 4,6 Tonnen Planenmaterial transportiert werden.

Da ein Teil der Ladung noch in Schweinfurt in einer Spedition stand, wurde aus dem Landkreis Schweinfurt eine Transportmöglichkeit durch die Freiwillige Feuerwehr Schwebheim gestellt. Zusammen mit dem Logistikfahrzeug des Landkreises Kitzingen von der Freiwilligen Feuerwehr Iphofen und ein Logistikfahrzeug der Freiwilligen Feuerwehr Dettelbach machte sich der zweite Hilfstransport auf in den Landkreis Garmisch-Partenkirchen.