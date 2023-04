Kitzingen: McDonald's Drive-in mit Mülltonnen blockiert

"Ungewöhnlich für Unterfranken": Zwei Einbrüche in einer Nacht

Burger King in Dettelbach ebenfalls betroffen - Polizei sucht Zeugen

"Ich musste heute Mittag erschreckend feststellen, dass der McDonalds geschlossen ist/war", berichtete ein Kunde des Schnellrestaurants in der Repperndorfer Straße am Dienstag (11. April 2023) in den sozialen Medien. Der Drive-in sei mit Mülltonnen zugestellt worden. Daraufhin rätselten andere User, was es damit auf sich haben könnte. Die Polizei Unterfranken erklärt gegenüber inFranken.de und in einer Pressemitteilung, was an diesem Tag in Kitzingen los war.

McDonald's in Kitzingen und Burger King in Dettelbach werden Opfer von Einbrüchen

Einen "merkwürdig verbrannten Geruch" habe eine Mitarbeiterin des McDonald's am Dienstagmorgen (11. April 2023) wahrgenommen, als sie das Geschäft betrat. Kurz darauf habe sie festgestellt, dass in der Nacht eingebrochen wurde, berichtet die Polizei Unterfranken. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass vier Täter gegen 4.30 Uhr gewaltsam über den Drive-in in das Fast-Food-Restaurant eindrungen waren. "Eine gute Stunde haben sie damit verbracht, einen Tresor aufzuflexen", erklärt Polizeihauptkommissar Enrico Ball im Gespräch mit inFranken.de.

Den Tätern sei die Flucht gelungen, sie hätten einen Sachschaden von 10.000 Euro hinterlassen. Das Fast-Food-Restaurant hat allerdings bereits wieder geöffnet. Doch das war nicht der einzige Einbruch in dieser Nacht: Eine Stunde vorher - gegen 3.30 Uhr - sei es zu einem ähnlichen Szenario im Burger King am Mainfrankenpark in Dettelbach gekommen. Dort habe es sich bisherigen Ermittlungen zufolge um drei Täter gehandelt, die vermutlich Bargeld ergaunern wollten. Dabei hätten sie mehrere Türen im Innenraum sowie die Tür des Hinterausganges aufgebrochen, so die Polizei.

Ohne Beute gemacht zu haben, konnten die Täter laut Polizei auch hier unerkannt fliehen. Die Männer hätten einen "nicht unerheblichen" Sachschaden angerichtet. Ob zwischen den beiden Einbrüchen ein Zusammenhang besteht, werde nun von der Kripo Würzburg geprüft. Dass sich zwei derartige Taten so kurz hintereinander ereignen, sei "ungewöhnlich für Unterfranken", so Ball. Eine Flex sei "unwahrscheinlich laut" und es sollte auffallen, wenn drei oder vier Gestalten um die Fast-Food-Läden schleichen. Wer etwas gesehen hat, werde gebeten, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0931/457-1732 zu melden.

