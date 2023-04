Eine 66-jährige Frau wurde am Mittwoch (5. April) in Rüdenhausen zum zweiten Mal in dieser Woche mit Alkohol am Steuer erwischt.

Bereits am Dienstagnachmittag (4. April) war die Frau "erheblich alkoholisiert" unterwegs und verursachte einen Unfall in Wiesenbronn. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 2,24 Promille, berichtet die Polizeiinspektion Kitzingen.

66-Jährige trotz Verbot erneut mit Alkohol am Steuer

Die Beamten entzogen der Frau infolgedessen den Führerschein und informierten sie darüber, dass sie vorübergehend keine fahrerlaubnispflichtigen Fahrzeuge mehr fahren darf.

Das hielt die Frau scheinbar nicht davon ab, sich tags darauf wieder ans Steuer zu setzen. Bei einer Polizeikontrolle nahmen die Beamten erneut starken Alkoholgeruch bei ihr wahr, weswegen die Einsatzkräfte eine neuerliche Blutprobe anordneten.

Auf die 66-Jährige kommen nun Anzeigen wegen des Verdachts auf Trunkenheit im Straßenverkehr, sowie wegen des Fahrens ohne Führerschein zu.

Vorschaubild: © Symbolfoto: waranyu/Adobe Stock