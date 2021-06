Der Fronleichnamstag war in diesem Jahr ein besonderer Feiertag im Hause Schimmel, denn am 3. Juni feierten Josef und Berta Schimmel ihr diamantenes Ehejubiläum. Zu diesem Fest gratulierte Dritter Bürgermeister Manfred Berger und überreichte Blumen und ein Präsent.

Kennengelernt haben sich die Eheleute Mitte der 1950er Jahre und beschlossen schließlich am 3. Juni 1961, ihren Lebensweg gemeinsam zu gehen, wie die Stadt Dettelbach in einem Presseschreiben mitteilt. Der gelernte Maler und Verputzer Josef Schimmel war die letzten 20 Jahre vor dem Ruhestand in einer Miniaturkugellagerfabrik in Würzburg tätig. Er ist zeitlebens ehrenamtlich beim Roten Kreuz engagiert, ebenso ist er Mitglied bei der FFW Euerfeld und im Sportverein. Nach wie vor hat er Spaß am Werkeln im Haus und am Auto und spielt gerne auf seiner Mundharmonika.

Seine Frau Berta versorgt bis heute die Familie und hält Haus und Garten in Schuss. Vor einigen Jahrzehnten hatte sie die hiesige Milchsammelstelle inne und ging oft zur Weinlese nach Nordheim.

Ein täglicher Spaziergang bei Wind und Wetter gibt beiden Kraft, ebenso der rege Kontakt zu den zwei Kindern, vier Enkeln und einem Urenkel. Bis vor Corona waren sie begeisterte Theatergänger und besuchten regelmäßig die Seniorentreffen sowohl in Euerfeld, als auch in Giebelstadt. Einst am Ortsrand von Euerfeld wohnend, sind sie inzwischen "mitten im Dorf" seit das Neubaugebiet ausgewiesen wurde und junge Familien zugezogen sind. Das Miteinander schätzen sie sehr.