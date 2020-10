Volkach vor 1 Stunde

Benefizkonzert in der Wallfahrtskirche Maria im Weingarten

Am Sonntag, 18. Oktober, lädt die Pfarrei St. Bartholomäus Volkach um 17 Uhr zu einem Benefizkonzert in die Wallfahrtskirche Maria im Weingarten ein. Der Erlös soll laut Mitteilung des Veranstalters der neuen Orgel in der Pfarrkirche zugute kommen. Es musiziert die Volkacher Musikerfamilie Sauer. Sylvia und Karl-Heinz Sauer spielen die Orgel, Tochter Pia das Waldhorn. Es erklingen Orgelwerke der Barockzeit und Werke für Horn und Orgel aus der Klassik und Romantik. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Eine Anmeldung zum Konzert ist erforderlich im Pfarrbüro Volkach, Tel.: (09381) 2476 oder per E-Mail an: pfarrei.volkach@bistum-wuerzburg.de