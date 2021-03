Mainbernheim vor 22 Minuten

Auto schleudert in Straßengraben

Am Mittwochnachmittag passierte auf der B 8 am Mainbernheimer Kreisel ein Verkehrsunfall. Ein 85-jähriger Fahrzeugführer fuhr zunächst mit seinem Pkw von Iphofen kommend in den Kreisel ein. An der ersten Ausfahrt nach rechts in Richtung Kitzingen wollte der Mann den Kreisel wieder verlassen.