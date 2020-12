Weil eine Frau ihr Essen auf dem Herd vergessen hatte, musste die Kitzinger Feuerwehr am Samstag in den Marshall-Heights-Ring ausrücken. Mitbewohner meldeten gegen 11. Uhr Rauchentwicklung aus einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses und setzten den Notruf ab. Die Feuerwehr verschaffte sich laut Polizei Zutritt zur Wohnung und fand einen Topf mit angebranntem Essen auf dem Küchenherd. Die Mieterin war kurz in die Stadt gefahren, um einen Termin wahrzunehmen. Die Wohnung wurde von der Feuerwehr belüftet. Wie es abschließend in der Meldung heißt, gab es "außer dem verbrannten Essen keinen Schaden".