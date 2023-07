Mann wird bei Bootsunfall am Main lebensbedrohlich verletzt: Am Sonntagnachmittag (31.07.23) fuhr ein offenes Sportmotorboot, besetzt mit zwei Personen, den Main stromaufwärts aus Volkach kommend in Richtung Schweinfurt. Zwischen dem Elgersheimsee und der Ortslage Volkach / Fahr kam das Sportboot aus bisher ungeklärter Ursache von seinem Kurs ab und geriet mit hoher Geschwindigkeit auf die Uferböschung. Dies teilt die Polizei mit.

Durch den Aufprall wurde der Bootseigner aus dem Wasserfahrzeug geschleudert und erlitt lebensbedrohliche Verletzungen am Kopf. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.

Mann wird durch Luft geschleudert

Die an Bord befindliche Begleiterin, die selbst Rettungskräfte und Polizei alarmierte, blieb ohne äußerliche Verletzungen, erlitt jedoch einen Schock und wurde vor Ort behandelt. Ein ebenfalls an Bord befindlicher Hund blieb unversehrt.

Was der Grund für die Kollision des Sportmotorbootes mit der Böschung war, ist nun Gegenstand weiterer Ermittlungen der für die Schifffahrt in diesem Bereich zuständigen Wasserschutzpolizei Schweinfurt und Staatsanwaltschaft Würzburg. Zur Klärung der insbesondere technischen Umstände des Unfalls wurde ein Sachverständiger, spezialisiert auf Unfälle im Bereich des Wassersports, hinzugezogen. Hierzu ordnete die Staatsanwaltschaft Würzburg die Sicherstellung und amtliche Verwahrung des Unfallfahrzeuges an. Sollten Fußgänger, Schifffahrer oder weitere Wassersportler den Vorfall beobachtet haben, so bittet die Polizei Schweinfurt sich bei der Dienststelle zu melden.

Die übrige Schifffahrt war durch den Unfall nicht beeinträchtigt und die transeuropäische Schifffahrtstraße zwischen der Nordsee und dem Schwarzen Meer, dessen der Main ein wichtiger Teilabschnitt darstellt, musste nicht gesperrt werden.