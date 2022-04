Kitzingen vor 37 Minuten

Aktion "Mit dem Rad zur Arbeit" ab 1. Mai

Ab 1. Mai läuft auch im Landkreis Kitzingen wieder die Mitmachaktion „Mit dem Rad zur Arbeit“ von der AOK und dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub (ADFC). Wie die AOK Würzburg in einem Presseschreiben mitteilt, ist eine Anmeldung online unter www.mit-dem-rad-zur-arbeit.de möglich. Nach der Anmeldung haben die Teilnehmer bis Ende August Zeit, mindestens an 20 Tagen in die Firma oder vom Home-Office aus zu radeln. Bis zum 19. September können die Teilnehmer im sogenannten Aktionskalender ihre Radtage online eintragen und haben die Chance, unter anderem ein E-Bike zu gewinnen.