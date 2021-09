Obstbäume, die nicht abgeleert werden, Obst, das irgendwann verfault: Um das zu vermeiden, hat die Stadt Volkach im vergangenen Jahr die Aktion Gelbes Band gestartet, die in diesem Jahr fortgesetzt wird. Etwa 50 städtische Bäume auf dem Radweg nach Fahr und in der Naser-Allee (zwischen der Kanalbrücke bei der Hallburg und Sommerach) wurden inzwischen vom Stadtgärtner mit dem gelben Band markiert, wie die Stadt Volkach mitteilt.

Das Band zeigt an, welche Bäume kostenfrei abgeerntet werden können. Dies gilt jedoch ausschließlich für die markierten Bäume. Bei der Aktion werden ausnahmslos städtische Bäume markiert. Wer als Privatperson Interesse an der Aktion hat und seine frei zugänglichen Obstbäume, die nicht selbst abgeerntet werden können, markieren möchte, der kann sich das gelbe Papierband im Volkacher Rathaus abholen, so die Pressemitteilung. Die Stadt weist darauf hin, dass jeder auf eigene Verantwortung erntet und das Obst nur der privaten (haushaltsübliche Menge) und nicht der kommerziellen Verwertung dient. Das gelbe Band besteht aus Papier und verrottet.