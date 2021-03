Kitzingen vor 32 Minuten

Aktion der Stadt Kitzingen: "Wir schaffen den Müll weg"

Unter dem Motto "Wir schaffen den Müll weg" ruft die Stadt Kitzingen noch bis zum 15. April zur Müllsammelaktion auf. Müllsäcke für die Aktion sind an der Information im Rathaus erhältlich, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Die Mitarbeiter des Bauhofs holen die vollen Säcke bei den Teilnehmern nach Terminvereinbarung unter Tel.: (09321) 206310 ab. Und der Arbeitseinsatz wird belohnt: Unter allen Müllsammlern verlost die Stadt Kitzingen Essensgutscheine. Dazu einfach ein Foto mit dem gesammelten Müll entweder bei Facebook an "Kitzingen Kanns" oder per E-Mail an: dialog@stadt-kitzingen.de senden.