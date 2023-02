Markt Abtswind: Ab 1. Mai 2023 soll Gaststätte am Freibad neu verpachtet werden

Zukünftige Betreiber müssen nicht nur für Speisen und Getränke sorgen

Pächtern werde für Betrieb des Restaurants Spielraum gelassen

Der Markt Abtswind will die Gaststätte am Freibad ab dem 1. Mai 2023 an einen neuen Betreiber verpachten. "Es sollen vor allem kleine Gerichte wie Pommes, Currywurst oder Eis für die Freibadbesucher angeboten werden", sagt Jürgen Bünnagel, zweiter Bürgermeister von Abtswind, gegenüber inFranken.de. Doch es gibt noch weitere Pflichten, die die neuen Betreiber erfüllen müssen.

Neuer Pächter für Gasthaus am Freibad in Abtswind gesucht

Das Gasthaus soll neu verpachtet werden, denn die alte Betreiberin habe gekündigt: "Das ist so, da gibt es auch keinen besonderen Grund", erklärt der zweite Bürgermeister. Doch nicht nur um die Freibadbesucher müsse sich gekümmert werden, auch die Fußballer, deren Gelände in unmittelbarer Nähe zum Freibad liegt, kämen nach dem Training in die Gaststätte.

Das Gasthaus kann zudem auch außerhalb der Besuchszeiten des Schwimmbads geöffnet werden: "Das machen wir ganz vom Wirt abhängig. Die alte Betreiberin hat auch neben dem Schwimmbadbetrieb noch kleine Speisen angeboten. Das muss aber nicht unbedingt wieder so sein", sagt Bünnagel. Die Schwimmbadgaststätte biete ausreichend Platz im Innenbereich, um Gäste zu bewirten oder kleine Veranstaltungen, wie zum Beispiel Dorfschafkopf, auszurichten.

Doch nicht nur um Speisen und Getränke muss sich gekümmert werden. Zu den weiteren Aufgaben gehört das Kassieren der vom Markt festgelegten Eintrittsgelder für das Bad und die Ausgabe der Tageseintrittskarten, so der Markt Abtswind. Bis zum 23. Februar 2023 können sich Interessenten beim Markt Abtswind melden (09383/300). Es wird darum gebeten, der Bewerbung ein kurzes Konzept zur Betriebsführung beizulegen. Die Vergabe erfolge nach Vorlegung der Konzepte im Gemeinderat.

