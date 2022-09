Trauer in Münsterschwarzach: Der langjährige Öffentlichkeitsbeauftragte und Bruder der Abtei Münsterschwarzach Manuel Witt ist gestorben. Der 1947 in Neustadt a.d. Waldnaab Geborene ist 1961 in die Abtei eingetreten und war vielseitig beschäftigt.

Er lernte im Kloster unter anderem den Beruf des Schuhmachers und absolvierte eine Ausbildung zum Industriekaufmann. Danach fand er seine "Lebensaufgabe in der Missionsprokura", wie es in einer offiziellen Mittelung heißt.

Langjähriger Bruder in Münsterschwarzach gestorben: "Der Herr lohne seinen treuen Dienst"

Die Abtei Münsterschwarzach hat einen Nachruf zum Tod ihres langjährigen Bruders veröffentlicht: