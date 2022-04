Die 15. Ausgab des Kitzinger Bonus-Laufes wirft ihre Schatten voraus. Folgende Informationen sind einer Pressemitteilung der VR Bank Kitzingen entnommen

"Der 15. Bonuslauf findet wieder als großes gemeinsames Sport-Event statt", freut sich Alexander Schuster, Vorstandsmitglied der VR Bank Kitzingen eG: "Der Startschuss fällt am 28. Mai um 10 Uhr."

Wegen der Corona-Pandemie fand der Bonuslauf in den letzten zwei Jahren nicht in der gewohnten Form statt. Die VR Bank organisierte das Sportereignis in dieser Zeit als Einzel- und Gruppenaufgabe für die teilnehmenden Vereine und Organisationen.

Mit Wegfall der Corona-Beschränkungen steht einem Bonuslauf in traditioneller Form nichts mehr im Weg. Alexander Schuster appelliert dennoch eindringlich an alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer: "Bitte schützen Sie sich und andere vor einer Corona-Infektion. Drängeln Sie nicht im Startbereich, halten Sie Abstand und tragen Sie bis zum Startschuss eine Mund-Nasen-Bedeckung."

An der Strecke ändert sich nichts

Zum 15. VR Bank Kitzingen Bonuslauf erwartet die man mehrere Tausend Teilnehmerinnen und Teilnehmer sowie jede Menge Zuschauer. Das Geschehen kommentieren wieder Hofrat Walter Vierrether und Georg Will, Leiter des Laufteams der TG Kitzingen (TGK).

An der fünf Kilometer langen Strecke der vergangenen Jahre ändert sich nichts. Vom Bleichwasen geht es über die Alte Mainbrücke Richtung Südbrücke. Von dort führt die Route auf der Etwashäuser Seite am Main zurück.

Jede teilnahmeberechtigte Einrichtung kann bis zu 50 Läuferinnen und Läufer zum BonusLauf anmelden. Für jeden Teilnehmer, der beim Zieleinlauf dabei ist, zahlt die VR Bank eine Laufprämie von zehn Euro. So kann die Gemeinschaftskasse jeweils mit bis zu 500 Euro aufgefüllt werden.

Die gesamte Teilnehmerzahl ist auf 4000 Läuferinnen und Läufer begrenzt. Anmeldeschluss ist der 15. Mai.

Anmeldeformulare und Teilnahmebedingungen für den 15. Bonuslauf können unter www.vrkt.de/bonuslauf2022 heruntergeladen werden.