Die Corona-Inzidenz im Landkreis Kitzingen lag am Montag bei 1689,3. Insgesamt gab es bisher 18 040 bestätigte Corona-Fälle im Landkreis Kitzingen. 9858 sind an Corona erkrankt und 1361 Personen sind als enge Kontaktpersonen aktuell in Quarantäne. Die Zahl der Todesfälle ist auf 118 gestiegen. Es handelt sich um eine 99 Jahre alte Frau, die dreifach geimpft war. Sie hatte multiple Vorerkrankungen und verstarb nach Angaben des Landratsamtes Kitzingen am 4. März.