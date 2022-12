Geheimtipps für den nächsten Tagesausflug: Zauberhafte Adventsmärkte in Tschechien

Schon seit Ende November herrscht in vielen Städten Tschechiens wunderbare Weihnachtsstimmung. Den ganzen Advent über kann man in vielen Städten bei unseren Nachbarn über bezaubernde Weihnachtsmärkte schlendern, weihnachtliche Souvenirs kaufen und so richtig schlemmen. Zwei große Vorteile dabei sind - oft ist der Adventszauber nur einen Tagesausflug weit entfernt und dann auch noch richtig günstig.

Wir haben eine kleine Auswahl von wunderbaren Geheimtipps - aber auch ein paar richtigen Must-sees zusammengestellt. Manchmal kann man das auch mit einem ausgiebigen Shopping- oder Kultur-Wochenende verbinden.

Nur ein Sprung über die Grenze - der Weihnachtsmarkt in Cheb

Aus Hof, Selb oder Wunsiedel ist es wirklich nur ein Katzensprung nach Cheb. Auf dem Hauptmarkt der westböhmischen Stadt kann man sich bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag von einem bunten Adventstreiben begeistern lassen. In 25 Verkaufsständen gibt es allerhand Handwerkskunst, Weihnachtsdeko und natürlich was für den Gaumen. Zwei besondere Highlights: Eine große Bühne mit zahlreichen Konzerten und eine große Eisbahn und ein Riesenrad für die Kleinen.

Teuflisches Fest in Sokolov

Auf dem zentralen Platz Staré Náměstí in Sokolov rund um den großen Christbaum ist bis 18. Dezember ein liebevoll gestalteter Adventsmarkt aufgebaut - ganz klassisch mit vielen Geschenk- und Essensständen. Was aber etwas ganz Besonderes ist in der Kleinstadt zwischen Cheb und Karlsbad, ist der "Teufelsumzug" am 11. Dezember. Dabei zeigen die gruseligsten Krampusse, was sie können. Gänsehaut ist da garantiert.

Weihnachten mit einem Hauch von Wellness in Karlsbad

Bis 26. Dezember ist die gesamte imposante Kolonnaden-Strecke - die sonst vor allem mit den Thermal-Brunnen lockt - vom Hotel Thermal bis hin zum Theaterplatz (Divadelní namesti) festlich geschmückt. Höhepunkt ist die edle Mühlbrunnenkolonnade - dort ist nämlich ein kleiner aber feiner Weihnachtsmarkt mit allerhand Tand und Schmankerln aufgebaut. Für die Kleinen gibt auch eine ganz besondere Attraktion. Denn durch die Stadt fährt den ganzen Advent über eine weihnachtliche Bimmelbahn.

Bierselige und tierische Weihnachten in Pilsen

Ohne Frage, Pilsen ist traditionell die tschechische Hauptstadt des Bieres (auch wenn das so mancher Prager nicht gern hören möchte). Dieses gibt es auch auf dem traditionellen Weihnachtsmarkt bis 23. Dezember im Stadtzentrum genug - aber auch Freunde des Glühweins kommen ganz auf ihre Kosten. Ansonsten ist der Pilsener Weihnachtsmarkt der perfekte Ort, um noch in letzter Minute handgemachte Weihnachtsgeschenke einzukaufen - die Auswahl an liebevoll hergestelltem Kunsthandwerk ist einzigartig. Das absolute Highlight: Ein "lebendiges" Krippenspiel mit echten Tieren. Apropos Tiere: Auch der Zoo in Pilsen hat für jedes Adventswochenende ein weihnachtliches Programm vorbereitet - vom Nikolaus-Nachmittag mit Krampus-Show bis hin zu Theateraufführungen der Weihnachtsgeschichte ist alles dabei.

Traditionelle Krippenkunst in Nepomuk

Unweit von Pilsen liegt das pittoreske Städtchen Nepomuk mit seinen uralten Gässchen und verwunschen Kirchen. Dort findet ein ganz besonderes Highlight der Advents-Zeit statt, das sogar noch bis Ende Januar zu sehen ist. Im Stadtmuseum (Svatojánské muzeum) sind nämlich vierzig historische und moderne Weihnachtskrippen zu sehen, die wirklich jeden in Weihnachtsstimmung bringen. Der Eintritt kostet auch nur 60 Kronen, das sind etwas mehr als zwei Euro pro Person. Dabei ist rund das Museum natürlich gut für das leibliche Wohl gesorgt - mit Glühwein und anderen Adventsschmankerln.

Schlemmer-Advent mit Erzgebirgs-Folklore auf Burg Loket

Am 10. und 11. Dezember kann man auf der Burg Loket zwischen Sokolov und Karlsbad einen Advent erleben, wie er traditionell im Erzgebirge begangen wird. Auf dem kleinen Weihnachtsmarkt in dem mittelalterlichen Gemäuer erwartet die Besucher vor allem Weihnachtsschmuck aus Stroh und die beliebten Räucherkerzen in allen möglichen Duftrichtungen. Schlemmen kann man auf dem Burg-Weihnachtsmarkt ebenfalls ausgezeichnet - auch hier liegt der Fokus auf Spezialitäten aus der Region.

Du freust dich schon sehr auf die Weihnachtszeit und die Feiertage? Dann könnten dich diese Artikel ebenfalls interessieren: