Am Donnerstagabend (05. August 2021) hat eine Streitigkeit unter drei Freunden in Hof für einen mit einer Nacht in Gewahrsam geendet. Wie die Polizeiinspektion Hof in einer Pressemitteilung am Freitag (06. August 2021) berichtet, tranken die 17-, 18- und 19-jährigen Kumpels gemeinsam Alkohol, als gegen 22.25 Uhr ein Streit unter ihnen ausbrach.

Der 17-Jährige wurde infolge dessen von den beiden Älteren ins Gesicht geschlagen und verprügelt. Dadurch wurde er leicht verletzt. Da sich der 18-Jährige beim Eintreffen der Polizei weiterhin aggressiv verhielt, Passanten und die Beamten anpöbelte, musste er die Nacht in Gewahrsam verbringen.