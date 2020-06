Am Wochenende ist es in weiten Teilen Frankens zu teils heftigen Gewittern und Starkregen gekommen. Besonders stark davon war die Region Oberfranken betroffen. Im Raum Bayreuth wurden zwei Menschen vom Blitz getroffen.

In Hof hat sich am Sonntag (14. Juni 2020) im Ortsteil Wölbattendorf ein Schlammfluss gebildet und für erhebliche Verschmutzungen gesorgt. Feuerwehr, Technisches Hilfswerk und städtischer Bauhof waren stundenlang im Einsatz.

Unwetter in Hof: Starkregen verursacht Schlammfluss

Durch die heftigen Regengüsse am Sonntagmorgen hat sich in Wölbattendorf ein Schlamm- und Geröllfluss gebildet. Der Schlamm war zuvor von einem nahe gelegenen Maisfeld in das Dorf gespült worden. Fahrbahnverschmutzungen und Behinderungen waren die Folge.