Erst krachte er in ein geparktes Auto - dann zückte er die Sprühdose. Ein Rowdy in Schwarzenbach am Wald ist den Beamten durch seine künstlerischen Fertigkeiten aufgefallen. Doch half ihm das nur wenig.

Am Samstagabend fuhr ein Unbekannter auf ein parkendes Fahrzeug auf und verursachte einen Schaden in Höhe von 6000 Euro. Die Gesetzeshüter konnten am beschädigten Auto blaue Fremdlackanhaftungen sicherstellen.

Durch eine Zeugenmitteilung erhärtete sich der Verdacht gegen einen 25-jährigen Schwarzenbacher. Bei diesem konnte dann auch ein frisch lackierter Roller festgestellt werden, welcher ursprünglich blau war.

Es erfolgte deshalb die Sicherstellung des Zweirades als Beweismittel für das Verfahren wegen Unfallflucht gegen den Schwarzenbacher.

