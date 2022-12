Nach Weihnachten startet in Tschechien traditionell die Rabatt-Saison. Am Dienstag öffneten die Geschäfte, Kaufhäuser und Einkaufszentren wieder ihre Pforten - und überraschten ihre Kunden mit massiven Nachlässen. Hier ein Überblick, was man bei unseren Nachbarn bis teilweise Mitte Februar günstiger bekommt.

Preisrenner ist vor allem Elektronik. Im Weihnachts-Schlussverkauf könnten die Kunden unter anderem bei energiesparenden Kühlschränken und Wasch- sowie Spülmaschinen zuschlagen, sagt zum Beispiel die Sprecherin des Elektro-Kette Datart (die nächste Filiale findet sich im Tesco-Einkaufszentrum in Cheb in der Straße Pražská 2494/15) gegenüber der Nachrichtenagentur CTK. Aber auch Fernseher, Handys und Notebooks gibt es zum Sonderpreis. Bei Fernsehern liegen die Nachlässe in der Regel bei rund 15 Prozent, Küchengeräte gibt es im Schnitt um die 30 Prozent günstiger.

Handys, Matratzen oder Weihnachtsartikel - Tschechischer Einzelhandel lockt mit Rabatten

Doch Rabatte gibt es bei Datart auch auf Gaming-Zubehör und HiFi-Artikel, und das im Rahmen von 20 bis 30 Prozent. Der Einzelhändler musste laut seiner Sprecherin die Lagerkapazitäten für den Schlussverkauf erhöhen, da traditionell ein massiver Ansturm auf die Filialen erwartet wird.

Wer sich nach den Feiertagen schön einrichten möchte, der kann in Tschechien günstig Wohnartikel shoppen. Die dänische Kette Jysk (findet man unter anderem in Cheb in der Pivovarská 2490/25) hat für Tschechien eine große Matratzen-Aktion vorbereitet. Die gibt es bis zu 65 Prozent günstiger.

Nach den Feiertagen hat sich so manch einer den Vorsatz gesetzt, schnell die Weihnachts-Pfunde loszuwerden. Das klappt beispielsweise mit den Angeboten von Intersport (unter anderem in Karlsbad in der Kpt. Jaroše 375). 20 bis 30 Prozent Nachlass erwarteten dort die sportbegeisterte Kundschaft, vor allem im Segment der Sportbekleidung. Die Rabatt-Aktionen dauern dabei bis Februar, wie eine Sprecherin der Kette gegenüber ČTK bestätigte. Aktive Sparfüchse werden aber auch bei der Kette Sportisimo (nächste Filiale in Cheb im Einkaufszentrum Pivovar in der Pivovarská 1677) fündig, auch die hat für die Zeit nach den Weihnachtsfeiertagen die Preise purzeln lassen.

Satte Rabatte - auch direkt in der Grenzregion

Ein breites Angebot an Rabatten bieten alle Hypermärkte in Tschechien. Bei der Kette Tesco (mehrere Standorte in Cheb) gibt es 75 Prozent auf alle Weihnachtsartikel und auf Spielzeug.

In Tschechien gilt, dass sich die Rückgabefristen je nach Einzelhändler unterscheiden. In der Regel hat man aber 14 Tage Zeit. Es ist jedoch immer die Vorlage eines Kassenbons nötig.

