Wer hätte das gedacht? Die Tschechen sind eine richtige Ski- und Wintersport-Nation. Kein Wunder bei der Geografie – das ganze Land ist umgeben von sanften Mittelgebirgen, die auch ein paar richtig rasante Hänge haben. Insgesamt gibt es bei unseren Nachbarn rund 300 Skigebiete. Und einige sind nur einen Katzensprung von Franken entfernt.

Warum sich das Skifahren in Tschechien lohnt? Ganz klar – dort findet man ein perfektes Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Areale sind meist top modern ausgestattet, denn die Betreiber haben viel investiert in den vergangenen Jahren. Dabei sind sie im Vergleich zu Skigebieten in Österreich, Deutschland oder der Schweiz noch relativ günstig.

Wo fährt man denn aber nun am besten hin zum Skifahren in Tschechien? Wir haben eine kleine Auswahl zusammengestellt.

Špindlerův mlýn

Die Spindlermühle – wie Špindlerův mlýn auf Tschechisch heißt – ist mit Abstand eines der beliebtesten Skiareale Tschechiens. Ganze 27 Kilometer Abfahrten warten hier auf große und kleine Skifahrer – und das alles mit modernsten Lift-Anlagen. Doch das ist nicht der einzige Vorteil des Skigebiets zwischen den Ortschaften Rokytnice nad Jizerou und Jánské Lázně im Riesengebirge. Wem die Pisten zu steil sind, der kann auf weitläufigen Langlauf-Trassen die Ruhe der Berge genießen. Ein Tages-Skipass für das weitläufige Areal kostet um die 800 Kronen, also rund 36 Euro.

Černá Hora - Pec pod Sněžkou

Ebenfalls im Riesengebirge liegt das Areal Černá Hora - Pec pod Sněžkou – und dieses ist mit rund 50 Kilometern Abfahrten noch ein gutes Stück umfangreicher als die Spindlermühle. Insgesamt sechs Areale gibt es hier, die alle perfekt miteinander verbunden sind. Die Lifte und Anlagen sind alle hochmodern und in einem Top-Zustand. Im Skigebiet Černá Hora - Pec pod Sněžkou gibt es sogar eine Kabinenseilbahn mit acht Plätzen – das ist einmalig in Tschechien. Eine Besonderheit ist die älteste Rodelbahn des Landes. Ein Tages-Skipass kostet hier 1090 Kronen, also um die 44 Euro. Es gibt aber auch günstigere Varianten für einzelne Abfahrten.

Klínovec

Auf dem Klínovec oder Keilberg fährt man in Tschechien los und ehe man es sich versieht, ist man schon in Sachsen. Denn das tschechische Skigebiet ist eng verbunden mit dem Areal Fichtelberg – man kann sogar in beiden mit einem Skipass die Pisten runter sausen. Mit 16 verschiedenen Seilbahnen und Sesselliften kommt man rauf auf den Erzgebirgs-Gipfel und kann dann auf über 31 Kilometern Abfahrten wieder ins Tal düsen. Ein Tages-Skipass kostet hier ebenfalls 1090 Kronen, aber es gibt auch günstigere Stundentarife.

Špičák

Ebenfalls direkt an der deutschen Grenze – diesmal aber zu Bayern – liegt das Skiareal Špičák, unweit der Böhmerwald-Gemeinde Železná ruda. Špičák ist mit nur 8,5 Kilometern Abfahrten ein vergleichsweise kleines Skigebiet, auf Spaß muss man dort aber auf keinen Fall verzichten. Mit einer schwarzen, und jeweils zwei roten und blauen Pisten ist für jeden was dabei. Und mit einem Freestyle Park sowie einem Kinder-Areal ist auch viel für die Kleinsten geboten. Außerdem ist der Špičák recht günstig, ein Tages-Skipass kostet knapp 1000 Kronen, also 40 Euro.

Lipno

Wer noch nicht ganz so sicher auf den Brettern steht, für den ist das Skiareal Lipno im Böhmerwald genau das Richtige. Elf Abfahrten auf rund 13,5 Kilometern Länge findet man fast direkt am Ufer des großen Lipno-Stausees, der im Sommer normalerweise das perfekte Badevergnügen bietet. Die meisten der Pisten sind weniger steil und recht einfach zu bewältigen, perfekt also für einen Skiausflug mit Kindern. Der Tages-Skipass kostet im Areal Lipno knapp über 800 Kronen, also um die 36 Euro.

Harrachov

Unser letzter Tipp führt uns wieder zurück ins Riesengebirge, und zwar nach Harrachov. Dieses ist eines der bekanntesten Skigebiete Tschechiens, auch wenn es eines der kleinsten ist. Sieben Abfahrten findet man hier auf einer Länge von rund acht Kilometern. Dabei ist das Areal besonders beliebt bei Familien mit Kindern – denn am Rande der Pisten warten zahlreiche Freizeitmöglichkeiten auf die Kleinsten. Skipässe gibt es zum etwas teureren Stundentarif, oder aber als Zweitages-Karte für 1800 Kronen, also etwas weniger als 80 Euro.