Lust auf eine ganz neue Genusserfahrung? Cheb lädt zum tschechischen Weinfest

Pálava oder Mährischer Riesling - noch nie gehört? Das ist auch kein Wunder, denn Weine aus Tschechien sind immer noch eine große Unbekannte in Deutschland. Wer sie aber einmal probieren will, der kann das an diesem Samstag in Cheb tun. Denn dort macht das Tschechische Weinfestival halt, das durch sämtliche Städte unseres Nachbarlandes tourt. Und eines vorweg - man kann sich auf ein richtiges Weinerlebnis gefasst machen.

Doch warum lohnt es sich überhaupt, die Weine aus Böhmen und vor allem der traditionellen tschechischen Weinregion Mähren zu probieren? "Weil man da eine etwas andere Wein-Kultur trifft. Natürlich geben die Weine das Terroir Mährens wieder und sind einfach anders als das, was der deutsche Konsument gewohnt ist", erklärt Radek Aleš. Erst ist Organisator des Festivals. Das fängt übrigens bei den Rebsorten an - denn da gibt es Exoten wie die Pálava mit ihren charakteristischen blumigen Aromen oder den Mährischen Riesling. Aber auch Klassikern geht es in Mähren gut - unter anderem dem Welschriesling oder dem Silvaner. "Mährische Weine sind für gewöhnlich etwas leichter und mineralischer", erläutert Aleš, wie sie sich von den deutschen Tropfen unterscheiden. Das sei sicher eine Bereicherung für den Gaumen eines jeden Weinliebhabers.

Weinfestival in Cheb - 18 Weingüter stellen sich vor

Was ein zusätzlicher Qualitätsgarant ist: Auf dem Festival findet man garantiert keine Massenware. 18 Weingüter vor allem aus Mähren präsentieren sich an den Ständen des Weinfestivals. "Das sind alles kleine und mittlere Weingüter, die aufs Handwerk setzen und sehr authentische Marken im Programm haben", so Radek Aleš zur Auswahl der Produzenten. Laut dem Veranstalter sind meist die Winzer persönlich vor Ort, die einem die jeweiligen Tropfen perfekt erklären können.

Das Festival findet am Samstag (13. Mai 2023) auf dem zentralen Jiří-z-Poděbrad-Platz in Cheb statt. Der Zugang zum Festival ist kostenlos. Wenn man aber die Weine an den Ständen probieren möchte, muss man sich ein Festival-Glas für 100 Kronen, umgerechnet also knapp vier Euro kaufen. Dieses darf man am Ende auch behalten, als originelle Eintrittskarte und Souvenir. "Danach kann man die verschiedenen Weine an den Ständen verkosten. Da zahlt man pro Deziliter dann um die 50 Kronen (rund zwei Euro, Anm. d. Red.)", erläutert Radek Aleš. Sollte einem ein Wein besonders gut schmecken, kann man sich natürlich auch gleich eine ganze Flasche kaufen. Da sind die Preise je nach Qualität unterschiedlich - im Schnitt kosten sie umgerechnet aber um die acht bis zehn Euro.

Abgesehen vom Wein gibt es noch so einiges mehr für den Gaumen. Man kann sich klassisches Streetfood wie Burger, Pommes oder Churros schmecken lassen. Oder aber feine internationale Tapas, erlesenen Käse und traditionelle mährische Räucherwaren - die sind dann auch perfekt auf die angebotenen Weine abgestimmt. Das Festival wird auf einer Bühne von einem Sommelier moderiert, der die besten Tropfen vorstellt. Und die typische Zimbal-Musik - eine Art tschechischer Zither - ist ein rechter Ohrenschmaus.