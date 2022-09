Zunächst schien es so, als hätten dreiste Betrüger*innen am Mittwochmorgen (21. September 2022) erneut eine überrumpelte Seniorin in Lichtenberg (Landkreis Hof) um ihr Erspartes gebracht. Doch die Polizei aus Hof sowie umliegender Dienststellen hat schneller als die Trickbetrüger gearbeitet und eine Geldabholerin nach kurzer Zeit festgenommen. Sie sitzt nun auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Hof in Untersuchungshaft. Das geht aus einer gemeinsamen Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Hof und des Polizeipräsidiums Oberfranken hervor.

Zunächst versuchten es die unbekannten Anrufer*innen mit der gängigen Masche und täuschten am Telefon vor, der vermeintliche Sohn der Rentnerin aus Lichtenberg (Landkreis Hof) hätte einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Damit das geliebte Familienmitglied nicht in Haft komme, sei eine hohe Kautionszahlung in Höhe von mehreren zehntausend Euro fällig. Die überrumpelte Frau sammelte ihr gesamtes Ersparnis zusammen und übergab es in einem Kuvert an eine ihr unbekannte Frau.

Lichtenberg: Seniorin fällt auf Trickbetrüger herein

Als sie danach mit ihrem wirklichen Sohn sprach, fiel der Schwindel auf und sie wandten sich gemeinsam an die Polizei. Mit Hochdruck sammelte diese alle Informationen und eine Personenbeschreibung zusammen und fahndete mit einer Vielzahl an Streifen. Ein Ermittlungsansatz führte die Polizei auf die Autobahn. Demnach soll sich die Geldabholerin auf der A9 in einem Auto Richtung Süden befinden.

Schnell machten sich Zivilkräfte auf die Suche - mit Erfolg. Auf einem Parkplatz bei der Autobahnausfahrt Münchberg-Nord kontrollierten Kräfte der Verkehrspolizei Hof sowie der Grenzpolizei Selb ein Fahrzeug, in welchem sich eine 25-jährige Frau mit passender Personenbeschreibung befand. In ihrem Gepäck: Ein Kuvert voller Geld, genau so viel, wie gerade von der getäuschten Seniorin aus Lichtenberg abgeholt wurde. Die Beamt*innen nahmen die Betrügerin vorläufig fest und stellten den Geldbetrag sicher.

Am Donnerstag (22. September 2022) wurde sie einem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof Untersuchungshaftbefehl gegen die 25-Jährige. Sie befindet sich nun in einer oberfränkischen Haftanstalt. Derzeit dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei Hof zu den Hintermännern der Tat an.

