Um die Kundinnen und Kunden in der Adventszeit von den Vorteilen des Einkaufs vor Ort zu überzeugen, haben sich 24 Heimatläden aus dem Landkreis Hof zu einer Adventskalender-Aktion zusammengeschlossen. Kunden können ab dem 01. Dezember hinter jedem Türchen Rabatte, Geschenke oder besondere Angebote entdecken. Von Backwaren, Feinkost, Pralinen über Mode, Spielwaren, Deko- und Weihnachtsschmuck ist alles dabei, wie das Landratsamt Hof in einer Pressemeldung mitteilt.

Den Heimatladen-Adventskalender gibt es bereits zum dritten Mal. Initiiert wurde die Aktion durch das Regionalmanagement und die Wirtschaftsförderung des Landkreises Hof, die von den Einzelhändlern und Werbegemeinschaften aus dem gesamten Landkreis begeistert aufgenommen wurde.

Heimatladen ist ein Projekt des Landkreises Hof für alle Einzelhändler und alle, die sich bewusst für den regionalen Einkauf entscheiden. Mit einem Einkauf vor Ort tragen Kunden zum Erhalt eines attraktiven und lebendigen Einzelhandels in ihrer Gemeinde bei. Alle Angebote und die Einzelhändler der Region finden Sie unter: www.heimatladen.bayern

Die Adventskalender sind ab 26. November 2021 für alle kostenlos in den Heimatläden und im Landratsamt Hof erhältlich. Die offizielle Übergabe fand in diesem Jahr vor Ort bei Winterling Schreiben-Schenken-Lesen in Rehau statt. Kleiner Tipp: Seien Sie auf Türchen Nummer 1 gespannt, vielleicht werden auch Sie sich schon bald in den Räumlichkeiten des Schreibwarengeschäfts wiederfinden und ein kleines Geschenk entgegennehmen.