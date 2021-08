Es sind Szenen, wie aus einem Film: Während Einsatzkräfte der Polizei, des Rettungsdienstes und der Feuerwehr am Samstagabend (21. August 2021) wegen eines Unfalls mit eingeklemmter Person nach Schwarzenbach an der Saale (Kreis Hof) gerufen wurde und vor Ort beschäftigt waren, klaute ein Unbekannter das Fahrzeug eines Feuerwehrkommandanten und machte sich aus dem Staub.

Wie die Polizei berichtet, kam es gegen 23.15 Uhr zu einem Zusammenstoß eines Autofahrers und dem Fahrer eines Einsatzwagens des Bayerischen Roten Kreuzes am Bahnübergang an der Kreuzung August-Bebel-Straße Ecke Frankenwaldstraße. Auf dem Weg zu einem anderen Unfall wollte der Fahrer des BRK mit eingeschaltetem Blaulicht die Kreuzung überqueren, als er mit einem Autofahrer aus Marktredwitz kollidierte, der zeitgleich die Kreuzung von der Frankenstraße in Richtung Kirchenlamitzer Straße überquerte.

Auto des Sanitäters über Fahrbahn geschleudert

Durch den Aufprall wurde das Fahrzeug des Sanitäters auf den Bahnübergang geschleudert. Dort kam es auf der rechten Fahrzeugseite liegend, auf den Gleisen zum Stillstand. Der Sanitäter konnte durch Ersthelfer aus dem Fahrzeug befreit werden. In der Folge des Unfalls wurden zwei Personen und ein Helfer verletzt, wie die Polizei berichtet. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 40.000 Euro. Für die Dauer des Einsatzes wurden die Kreuzung und die Bahngleise gesperrt.

Während des Rettungs- und Bergungsarbeiten entwendeten Unbekannte das Einsatzfahrzeug eines anwesendes Feuerwehrmannes. Die rote Mercedes-C-Klasse stand an der Unfallstelle mit eingeschaltetem Blaulicht, ehe es gestohlen wurde. "Er hatte sein Fahrzeug auf der Bahnhofstraße geparkt, mit Blaulicht und Warnblinker", berichtet Sebastian Augustin von der Verkehrspolizei Hof im Gespräch mit der Fotoagentur News5.

Als die Einsatzkräfte den dreisten Diebstahl bemerkten, leitete die Polizei umgehende eine Fahndung ein. Schließlich wurde der Wagen einige Hundert Meter entfernt verlassen an der Laderampe eines örtlichen Supermarktes in der Kirchenlamitzer Straße gefunden werden. Der oder die Täter konnten bislang unerkannt flüchten. Roland Fuchs, Kommandant der Feuerwehr Schwarzenbach an der Saale, spricht im Interview mit News5 davon, dass es vermutlich Jugendliche waren. Hinweise zu dem dreisten Diebstahl nimmt die Polizei in Rehau entgegen.