Ein Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag (18. August 2022) gegen 8 Uhr in Sparneck (Landkreis Hof) ereignet.

Ein 64-Jähriger fuhr am Vormittag nach Angaben der Polizeiinspektion Münchberg mit seinem Auto die Kreisstraße von Münchberg in Richtung Sparneck entlang. Am Ortsteingang von Stockenruth fuhr der Mann über eine Verkehrsinsel. Dabei fuhr er das auf der Insel aufgestellte Verkehrszeichen um. Anschließend setzte er seine Fahrt fort. Er konnte aber von einer Streife zu Hause angetroffen werden. Er gab an, dass es ihm kurz „schwarz vor Augen“ wurde.

Verkehrsunfall: Älterer Autofahrer verliert Kontrolle über sein Fahrzeug und begeht Unfallflucht

An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von circa 3000 Euro. Der Schaden an den Verkehrseinrichtungen beträgt etwa 500 Euro. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen wurde bekannt, dass der 64-Jährige bereits zwischen Mechlenreuth und Stockenroth mit seinem Auto auf die Gegenspur gekommen war. Daraufhin musste der Gegenverkehr ausweichen.

Gegen den Mann wird nun unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unfallflucht ermittelt. Die Polizeiinspektion Münchberg bittet außerdem mögliche Zeug*innen, sich unter der Telefonnummer 09251/87004-121 zu melden.

