Am Mittwochabend gegen 17:45 Uhr hielten sich zwei Jugendliche im Bushaltebereich in der Geroldsgrüner/Nailaer Straße in Schwarzenbach am Wald auf. Ein etwa zweijähriger Schäferhund hielt sich im Garten eines nahe gelegenes Haus auf.

Kurz darauf sprang er über den Gartenzaun und biss die 16-jährige Schülerin zweimal. Das Mädchen erlitt Bisswunden am Oberarm, die ambulant behandelt werden konnten.

Hundeangriff: Mädchen erlitt Bisswunden

Der Hundebesitzer erhält nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Körperverletzung. Eine weitere Hundeattacke spielte sich in Obertrubach ab. Während eines Spaziergangs wird eine 31-jährige Frau von einem Hund attackiert

