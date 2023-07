Hof: Ungewöhnliche Glückwünsche - hier leben viele Bewohner über 100

Die Hoferin Christiane Wladika hat das Alter von 101 Jahren erreicht und das besondere Ereignis gebührend gefeiert, wie die Stadt Hof in einer Pressemitteilung schreibt. Der Ort? Der Biergarten der Meinels Bas. Im Kreise der Familie bekam sie auch Besuch von Oberbürgermeisterin Eva Döhla (SPD).

Sie überbrachte die Glückwünsche der Stadt Hof. Bei Geburtstagskuchen kam die Runde ins Gespräch über Hof, über Persönliches und auch an Fußball ist die Jubilarin sehr interessiert.

100 bis 103 Jahre alte - 19 Personen in Hof feierten beachtliche Jubiläen

"So haben wir uns über unsere Lieblingsvereine ausgetauscht", erzählt Eva Döhla. "Derzeit leben in Hof 19 Personen, die das 100. Lebensjahr bereits erreicht haben. Davon sind sieben Personen 100 Jahre alt, sechs 101 Jahre, vier 102 Jahre und weitere zwei 103 Jahre alt", so Eva Döhla. "Frau Christiane Wladika gehört mit ihrem Alter einem besonderen Kreis in der Stadt Hof an", resümiert die Stadt.

