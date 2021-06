In Hof ist es am Freitagabend (25. Juni 2021) gegen 22.00 Uhr in einem Biergarten in der Vorstadt zu einer Auseinandersetzung zwischen einem etwa 23 Jahre alten Unbekannten und einem 54-Jährigen gekommen.

Wie die Polizeiinspektion Hof in einer Pressemitteilung am Samstag (26. Juni 2021) berichtet, unterhielten sich beide zunächst an einem Biertisch. Als der 54-Jährige anschließend von einem Toilettengang zurückkam, bewarf ihn der Unbekannte mit einem zu einem Drittel gefüllten Bierkrug und traf ihn am Kopf. Der Mann erlitt eine Platzwunde und musste in einer Klinik behandelt werden.

Unbekannter bewirft Mann mit Bierkrug: Polizei sucht Zeugen

Der Unbekannte wird nun gesucht. Beschrieben wird er wie folgt:

etwa 23 Jahre alt,

circa 170 cm groß,

schlank,

trug einen Seitenscheitel und ist vermutlich Deutscher

Die Polizeiinspektion Hof bittet, dass sich Zeugen des Vorfalles unter der Telefonnummer 09281/704-0 melden.