Hof: Stadt gibt Update zu Trinkwasser - "Abkochgebot vollständig aufgehoben"

Hof: Abkochgebot für Trinkwasser "vollständig für alle Stadtteile aufgehoben "

"vollständig " Nach "Verunreinigung durch Keime" - Wasser kann "wie gewohnt" verwendet werden

- Wasser kann werden "Weiterhin engmaschige Kontrollen" für Trinkwasser in Hof und Umland

In Hof und Umland herrschte seit vergangenem Mittwoch (9. August 2023) ein Abkochgebot für Trinkwasser. "Bei einer routinemäßigen Probeentnahme" hatte man "eine Verunreinigung des Trinkwassers mit Keimen festgestellt", weshalb die Stadtwerke und das Gesundheitsamt empfahlen, das Wasser vorsorglich abzukochen. Die Stadt meldet sich jedoch nun mit einem Update und kann Entwarnung geben: Das Abkochgebot konnte am Sonntag (13. August 2023) vollständig aufgehoben werden.

Update vom 14. August 2023: Stadt Hof hebt Abkochgebot für Trinkwasser auf

Die Stadtwerke und das Gesundheitsamt konnten am Sonntagnachmittag (13. August 2023) das Abkochgebot letztendlich vollständig für alle Stadtteile aufheben. Nachdem anfänglich das gesamte Stadtgebiet Hof, die Köditzer Ortsteile Brunnenthal und Neuköditz sowie der Ortsteil Erlalohe der Gemeinde Döhlau betroffen waren, galt das Abkochgebot für Trinkwasser zuletzt nur noch für die Niederzone in Hof, wie die Stadtwerke in den sozialen Medien mitteilten.

"Da bei keiner der Probeentnahmen der vergangenen drei Tage Keime nachgewiesen wurden, kann das Trinkwasser wieder in gewohnter Weise verwendet werden", teilt die Stadt Hof mit. Die Stadt bedankt sich bei allen betroffenen Bürgerinnen und Bürgern für ihr Verständnis für die "notwendig gewordene Vorsichtsmaßnahme".

Man wolle auch weiterhin "durch engmaschige Kontrollen" sicherstellen, dass "unser Wasser in höchster Trinkwasserqualität in den Haushalten unseres Versorgungsgebiets ankommt", erklärt die Stadt Hof in einer Pressemitteilung.

Erstmeldung vom 10. August 2023: Stadt Hof erlässt Abkochgebot für Trinkwasser - "bis Analysen Entwarnung geben"

Die Stadtwerke Hof und das Gesundheitsamt empfehlen den Bürgerinnen und Bürgern von Hof aktuell, das Trinkwasser vorsorglich abzukochen. Wie die Stadt am Mittwoch (9. August 2023) mitteilt, habe man "bei einer routinemäßigen Probenentnahme eine Verunreinigung des Trinkwassers mit Keimen festgestellt". Auch im Arnsteiner Ortsteil Binsfeld gilt aktuell ein Abkochgebot für Trinkwasser wegen eines gefährlichen Bakteriums. Die "Die betroffene Wasserleitung im HofBad wurde während der vergangenen Wochen kaum genutzt, wodurch die Verunreinigung entstanden sein könnte", erklärt die Stadt in einer Pressemitteilung.

Das Abkochgebot gelte demnach als "Vorsichtsmaßnahme, bis weitere Wasseranalysen Entwarnung geben", heißt es aus dem Rathaus. Weitere Wasseruntersuchungen durch ein akkreditiertes Labor seien demnach bereits eingeleitet worden. Betroffen seien das Stadtgebiet Hof, die Köditzer Ortsteile Brunnenthal und Neuköditz sowie der Ortsteil Erlalohe der Gemeinde Döhlau. Nicht betroffen seien die Hofer Ortsteile Jägersruh, Leimitz und Haidt.

"Die Stadtwerke Hof werden umgehend bekannt geben, sobald die Abkochempfehlung wieder aufgehoben wird", heißt es vonseiten der Stadt. Zum Abkochen des Trinkwassers genüge demnach ein handelsüblicher Wasserkocher. Das Leitungswasser müsse einmalig sprudelnd aufgekocht werden. Nach einer mindestens zehnminütigen Abkühlungsphase könne das Wasser zur Nahrungszubereitung, zum Zähneputzen und zur Reinigung offener Wunden verwendet werden. Für die Toilettenspülung und andere Zwecke sei demnach kein Abkochen notwendig. Weitere Nachrichten aus Hof findet ihr hier.