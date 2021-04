Hof führt bargeldloses Parken per App ein: Wer kennt das nicht? Für einen Termin ist man spät dran, muss aber noch schnell einen Parkschein lösen. Was, wenn man dann nicht das passende Kleingeld parat hat? Ab dem 3. Mai bietet die Stadt Hof den Autofahrerinnen und Autofahrern eine Alternative an: Das „Handy-Parken“. „So wird das Parken für alle Besucherinnen und Besucher der Hofer Innenstadt einfacher und komfortabler“, sagt Oberbürgermeisterin Eva Döhla. Das teilt die Stadt Hof mit.

Die Parkgebühren können ab 3. Mai mit der Smartphone-App „EasyPark“ bezahlt werden. Nach dem Download und einer einmaligen Einrichtung bezahlt man die Parkgebühren schnell und unkompliziert mit dem eigenen Smartphone. Dauert der Termin dann länger oder ist kürzer als gedacht, ist auch das kein Problem. Die App rechnet minutengenau ab, das Verlängern der Parkzeit oder frühzeitiges Beenden sind immer möglich. Trotzdem gelten natürlich die örtlichen Höchstparkdauern

Parken per App in Hof: So funktioniert es

Die App „EasyPark“, die kostenlos für iOS- und Android-Geräte erhältlich ist, wird nach der Installation einmalig eingerichtet. Der Fahrer gibt das eigene Auto-Kennzeichen und die bevorzugte Zahlungsmethode an. Die App ist dann sofort startklar: Beim Parken wird der Standort auf Wunsch automatisch ermittelt, die Wunschparkdauer wird ausgewählt, fertig. 15 Minuten vor Ende der bezahlten Parkzeit warnt die App den Benutzer. So gehören Überziehungsgebühren der Vergangenheit an.

Die App „EasyPark“ funktioniert nicht nur in Hof. In 275 deutschen Städten kann man mit dem Programm bargeldlos Parken, beispielsweise in Bayreuth, Bad-Elster oder Zwickau. Auch im Ausland ist man damit gut gerüstet, in mehr als 2.000 Städten in 20 europäischen Ländern, wie Österreich oder Italien, lässt sich ein Parkplatz damit bezahlen