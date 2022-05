Wie im März 2022 bereits berichtet, habe sich die Privilegierte Scheiben-Schützen-Gesellschaft (PSSG) in Abstimmung mit der Brauerei Scherdel und Vertretern des Handwerkes sowie der Stadt Hof gegen die traditionelle Durchführung des diesjährigen 590. Schlappentages entscheiden müssen.

Wie die Stadt Hof berichtet, seien Beweggründe, den Hofer Schlappentag nicht in seiner gewohnten Form durchzuführen, die strengen Corona-Regelungen im Frühjahr, die ungewisse pandemische Entwicklung sowie der Wunsch, einen eigens geschaffenen Hot-Spot bestmöglich zu vermeiden, gewesen.

Lars Neumann, PSSG: "Die Entscheidung musste aus organisatorischen Gründen im März getroffen werden, damals konnten wir aufgrund der geltenden Regelungen gemeinsam nur so handeln. Stand heute hätten wir anders entschieden“.

Carsten Reichel vom Stadtmarketing Hof: „Der Katastrophenfall ist zwischenzeitlich beendet. Jetzt möchten wir den Hoferinnen und Hofern so gut und traditionell wie möglich eine einmalige Alternative mit der Hofer Schlappenzeit bieten“.

Die Zusammenkunft von Handwerk, Schützen sowie Bürgerinnen und Bürgern, am ersten Montag nach Trinitatis an einem zentralen Platz, mit Schlappenbier, sei Hofer Tradition. In diesem Jahr wurde sich einmalig für eine Vielzahl von dezentralen Veranstaltungen entschieden, um Besucherinnen und Besucher auf das Stadtgebiet zu verteilen. Gestreut über das gesamte Stadtgebiet entstehe damit die Möglichkeit, in einem wohnortnahen Biergarten das Schlappenbier „und in manchen der teilnehmenden Gaststätten sogar eine Schlappentags-Bratwurst zu genießen“, so Metzgermeister Christian Herpich.

Folgende gastronomische Einrichtungen nehmen teil:

Altes Haus Gumpertsreuth

Montag 13.06.2022 ab 17:00 Uhr

Fränkische Spezialitäten mit Schlappenbier vom Fass dazu Schlappenbierparty mit DJ

Am Bürgerhaus in Gattendorf SG Gattendorf

Mittwoch 15.06.2022 von 16:00 bis 23:00 Uhr

Leckeres vom Grill, Fisch und Lachsbrötchen

Biergarten am Theresienstein

Montag 13.06.2022 von 11:00 bis 20:30 Uhr

Steaks und Bratwürste vom Grill dazu Schlappenbier vom Fass

Grüner’s Sommergaststätte

Montag 13.06. – 19.06.2022 ab 16:00 Uhr

Leckeres vom Grill und Schlappenbier vom Fass

Hotel am Untreusee

Montag 13.06.2022 ab 13:00 Uhr

Schlappenbier vom Fass bei schönem Wetter auf der Terrasse

Hotel Strauß

Montag 13.06.2022 ab 11:00 Uhr

Leckereien vom Grill im Biergarten und Schlappenbier vom Fass

Interessengemeinschaft Eppenreuth, Eppenreuther Str. Hof

Montag 13.06.2022 ab 16:00 Uhr

Leckereien vom Grill, Fisch und Lachsbrötchen sowie Schlappenbier vom Fass

Kunstkaufhaus Hof

Montag 13.06.2022 ab 17:00 Uhr

Slow Schlapp mit fränkischen Brotzeiten und Schlappenbier vom Fass

Landgasthof Grüne Linde in Wölbattendorf

Montag 13.06.2022 ab 16:00 Uhr

Bratwürste und Steaks vom Grill sowie Lachsbrötchen, dazu musikalische Unterhaltung und Biergartenbetrieb. Die ganze Woche gibt es Schlappenbier vom Fass

Parkcafé Hof

Dienstag 14.06. bis Samstag 18.06.2022 von 9:00 bis 22:00 Uhr

Leckeres vom Grill und Schlappenbier vom Fass

Parkplatz vor dem Hotel Falter

Montag 13.06.2022 ab 10:00 Uhr

Leckereien vom Grill und Schlappenbier vom Fass. Livemusik ab 15:00 Uhr

Siedlergemeinschft, Am Vogelherd, Hof

Dienstag 14.06.2022 ab 17:00 Uhr

Biergartenbetrieb und Schlappenbier vom Fass

Treffpunkt

Montag 13.0.2022 ab 14:00 Uhr

Schlappenbier vom Fass und Biergartenbetrieb

VfB Moschendorf

Montag 13.06.2022 ab 10:00 Uhr

Frische Weißwürste, nachmittags leckeres vom Grill und Schlappenbier vom Fass im Biergarten

Wildsaualm Erlalohe

Montag 13.06.2022 ab 17:00 Uhr

Bratwürste vom Grill und Schlappenbier vom Fass

Wolfsschlucht

Montag 13.06.2022 ab 15:00 Uhr

Donnerstag 16.06.2022 ab 15:00 Uhr

Freitag 17.06.2022 ab 15:00 Uhr

Samstag 18.06.2022 ab 16:00 Uhr

Sonntag 19.06.2022 von 8:00 bis 14:30 Uhr

Schlappenbier vom Fass

Zum Kreuzstein

13.06. – 19.06.2022 ab 11:00 Uhr Schlappenbier vom Fass und fränkische Spezialitäten

Zur Elsa Epplas

Mittwoch 15.06.2022 von 16:00 bis 23:00 Uhr

Leckeres vom Grill und Lachsbrötchen sowie Schlappenbier vom Fass

Die Schlappentag-Genussbox

"Der Erfolg der Schlappentag-Genussbox des vergangenen Jahres hat den Gasthof Falter zu einer erneuten Auflage bewogen. Sie beinhaltet u. a. eine traditionelle Hofer Rindfleischwurst, Hofer Presssack, Brot und natürlich Schlappenbier. Noch bis zum 2. Juni 2022 kann die Box für 54,-EUR unter https://falter-shop.de/produkt/schlappenbox/ bestellt werden", so die Stadt.