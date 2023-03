Hof: Pizzeria "La Perla" bereits geschlossen - nach 30 Jahren

Betreiber des Lieferservices äußert sich zu Hintergründen

äußert sich zu "Konnten das kaum glauben": Kunden seien fassungslos

Nach 30 Jahren musste der italienische Lieferservice "La Perla" in Hof schließen. Im Gespräch mit inFranken.de erläutert Betreiber Gino De Gennaro die Hintergründe dieser Entscheidung und verrät, dass die Kunden es "kaum glauben" konnten.

Pizza-Lieferservice "La Perla" in Hof schließt für immer: "Muss verarbeiten, was da jetzt gerade passiert ist"

Im Jahr 2014 übernahm Gino De Gennaro die Pizzeria von seinen Eltern. Bis zum Beginn der Corona-Krise habe er neben dem Lieferservice auch das gleichnamige Restaurant geführt, dieses habe er aufgrund der Pandemie bereits damals aufgegeben. Gegenüber inFranken.de berichtet er, weshalb er am Sonntag (5. März 2023) nun auch den Lieferservice dicht machen musste: "Der Entschluss zu schließen, kam durch die ständigen und extremen Preissteigerungen bei Lebensmitteln, Benzin und Energiekosten sowie durch die zweimaligen Mindestlohnerhöhungen im letzten Jahr. Es hat uns von jeder Ecke getroffen."

Ein paar Monate lang habe sich der Lieferservice "durchgekämpft" und gehofft, dass die "Inflation wieder zurückgeht", so der 35-Jährige. Bereits im vergangenen Jahr habe die Pizzeria ihre Preise anziehen müssen, weshalb die Aufträge zurückgegangen seien. "Wir müssten das in diesem Jahr wieder machen, aber wer soll sich das leisten?", fragt sich der ehemalige "La Perla"-Chef. Viele Kunden hätten sich sogar bei De Gennaro entschuldigt und gesagt: "Es tut uns leid, wir können nicht öfter bestellen." Nach der Schließung habe er "an die 3000 Anrufe und Nachrichten" erhalten: "Die Kunden finden es sehr schade, dass wir geschlossen haben. Die konnten das kaum glauben", berichtet er.

De Gennaro habe bereits Jobangebote erhalten, doch konkrete Pläne, wie es für ihn nun weitergeht, gebe es noch nicht: "Ich muss mich gerade erst einmal hinsetzen und verarbeiten, was da jetzt gerade passiert ist. Ein 30-jähriges Familienunternehmen wurde einem in kürzester Zeit genommen." Einen Lieferservice werde er nach der Schließung der "La Perla" in Hof nicht mehr eröffnen, "das Thema ist für uns abgehakt", erklärt der 35-Jährige.

