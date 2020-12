Weil sich sechs Jugendliche nicht an die geltenden Corona-Regeln gehalten haben, musste die Polizei eine Geburtstagsfeier auflösen. Wie die Polizei mitteilt, trafen sich am Samstagabend (5. Dezember 2020) insgesamt sechs Jugendliche aus unterschiedlichen Haushalten an einem Teich in Hof, um einen Geburtstag nachzufeiern.

Dabei konsumierten sie Alkohol und verstießen gegen die geltende Verordnung, die besagt, dass sich wegen der Corona-Pandemie derzeit nur Personen aus maximal zwei Hausständen treffen dürfen. Deshalb löste die Polizei die Feier auf. Die Jugendlichen erwartet nun eine Anzeige wegen Ordnungswidrigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz.

Mit sechs Freunden feierte am Wochenende zuvor auch eine 19-Jährige ihren Geburtstag im Kreis Hof. Die Feier wurde ebenfalls von der Polizei beendet.