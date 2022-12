Geroldsgrün: Bewohner stellen 31-Meter-Weihnachtsbaum auf

Umfunktionierter Maibaum mit Tanne an der Spitze

mit "Waren in einer Bierlaune": Wanderwart erklärt Entstehung der Idee

"Nächstes Jahr dann": Besondere Weihnachtsveranstaltung geplant

Wer sich in der Dunkelheit dem Ortseingang des Gemeindeteils Steinbach in Geroldsgrün (Landkreis Hof) nähert, sieht das Leuchten schon von weitem. Denn die hiesige Ortsgruppe des Frankenwaldvereins, die sich um ein lebendiges Dorfleben kümmert, hat heuer etwas wahrlich Gigantisches im Zentrum platziert: Einen 31 Meter hohen Weihnachtsbaum. Wie das funktioniert und welche Idee dahintersteckt, erzählt Wanderwart Bastian Fickenscher gegenüber inFranken.de.

Weihnachtsbaum-Gigant steht in Steinbach - "waren in einer Bierlaune"

"Wir stellen mittlerweile zum dritten Mal einen Mai-Weihnachtsbaum bei uns auf", so Fickenscher. Die Idee dazu sei vor einigen Jahren entstanden. "Wir waren in einer Bierlaune und haben uns gedacht, dass man unseren Maibaum auch zur Weihnachtszeit gut nutzen könnte", erklärt er.

Dazu habe man den Baum mit einer stabilen Halterung versehen und für die Beleuchtung Kabel an die Spitze verlegt. "An der Spitze ist dann nochmal eine Halterung und dort steckt ein Tannenbaum", so Fickenscher.

Die gigantische Höhe komme zustande, weil der alte Maibaum morsch gewesen sei und man ihn habe austauschen müssen. "Der neue Baum ist eben über 30 Meter hoch und deshalb ist auch der Mai-Weihnachtsbaum deutlich größer als davor."

"Spielt sich alles in den Vereinen ab": Begeisterung für Mai-Weihnachtsbaum im Dorf

Im Dorf sei man sehr stolz auf den neuen Baum, der am Wanderheim stehe . "Besonders abends ist es schön, wenn man in den Ort hineinfährt", schwärmt Fickenscher. Und verrät: Im kommenden Jahr soll der ungewöhnliche Riesen-Weihnachtsbaum erneut aufgestellt werden. Dazu wolle man wieder eine "Waldweihnacht" am Wanderheim veranstalten.

"Da spielt dann unter anderem ein Posaunenchor und es gibt Punsch." Schon jetzt veranstalte man an allen vier Adventssonntagen eine kleine weihnachtsmusikalische Unterhaltung am Feuerwehrhaus.

Den Baum sieht Fickenscher als Beitrag für ein Gemeindeleben, das auch die Jugendlichen anspricht. "Hier bei uns spielt sich alles in den Vereinen ab und wir versuchen, viel zu ermöglichen, wie etwa gemeinsame Wanderungen im Sommer und diverse Veranstaltungen." Seit dem ersten Advent leuchtet der Mai-Weihnachtsbaum in Steinbach - und er könne noch bis zum 6. Januar 2023 bewundert werden.

