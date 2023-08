Beliebteste Wanderwege Deutschlands : Fränkischer Weg schafft es in Top 5

Das Wandermagazin hat am Dienstag (15. August 2023) die beliebtesten Wanderwege Deutschlands veröffentlicht. Durch eine Publikumswahl ergaben sich die bundesweit "schönsten Wanderwege 2023". Insgesamt haben über 45.000 "Wanderfans" in den Kategorien Tagestouren und Mehrtagestouren abgestimmt. In letzterer schafft es eine fränkische Route in die Top 5, doch auch bei den Tagestouren ist ein Wanderweg aus Franken dabei. Um welche Wege es sich handelt, was die Routen bieten und wer die Abstimmung gewonnen hat.

"Fränkischer Gebirgsweg" auf Platz 5: Vom Frankenwald bis ins Nürnberger Land

In der Kategorie Mehrtagestouren wurde der "Fränkische Gebirgsweg" auf Platz 5 der schönsten Wanderwege Deutschlands gewählt. Die Route verbindet die höchsten Gipfel Frankens, führt durch "geheimnisvolle Felsenlabyrinthe und Höhlen" und kreuzt dabei zahlreiche Kulturstädte und Burgen. Insgesamt ist der Wanderweg rund 425 Kilometer lang und führt vom Frankenwald und Fichtelgebirge durch die Fränkische Schweiz bis ins Nürnberger Land. Die Route beginnt direkt an der bayerisch-thüringischen Grenze in Untereichenstein, einem Ortsteil von Issigau im Frankenwald.

Von dort aus geht es zunächst nach Selbitz, kurz zuvor kann man auf einer Anhöhe in Richtung Südwesten den höchsten Gipfel des Frankenwaldes sehen: den 794 Meter hohen Döbraberg bei Schwarzenbach am Wald, eine Kuppe aus hartem Kieselschiefer-Gestein. Weiter führt die zweite Etappe dann zum Aussichtsturm auf dem Rohrbühl, von wo aus man die Gipfel des Hohen Fichtelgebirges erkennen kann. Mit Münchberg erreicht man dann das nächste Etappenziel. Über Zell und Kirchenlamitz, wo man Rundgänge auf dem Steinbruch-Wanderweg oder dem Kartoffel-Lehrpfad absolvieren kann, geht es dann bis nach Arzberg, weiter über Waldsassen und Fuchsmühl bis nach Neusorg.

Zwischen Nagel und Bischofsgrün erreicht man mit rund 1000 Höhenmetern die höchsten Punkte der Route, auf dem Schneeberg ist mit rund 1051 Metern Höhe dann der höchste Gipfel Frankens erreicht. "Hier herrscht kein Trubel wie auf dem benachbarten Ochsenkopf, dem mit 1024 Metern zweithöchsten Gipfel des Fichtelgebirges", heißt es dazu von Franken Tourismus. Über Bayreuth geht es dann aus dem Fichtelgebirge in die Fränkische Schweiz. Von Creußen aus erreicht man die Quelle des Roten Mains im Lindenhardter Forst, über Hollfeld geht es dann weiter bis nach Waischenfeld. In der Nähe erreicht man den 13 Meter hohen Wehrtum "Steinerner Beutel", der auf einem Kalksteinfelsen bei der Burgruine Waischenfeld steht, sowie die Burg Rabenstein. Von dort aus geht es über Pegnitz und Plech direkt ins Nürnberger Land.

Schönste fränkische Tagestour: "Extratour Michelsberg" in den Top 10 des Wandermagazin-Rankings

Im Nürnberger Land angekommen, erwartet einen auf Burg Hohenstein der höchste Punkt des Nürnberger Landes, bis die Route schließlich in Hersbruck endet. Alle Informationen zur Route im Detail bietet eine Broschüre von Franken Tourismus. Die laut Publikumsabstimmung schönsten Mehrtagestouren sind die "Saale Horizontale" rund um Jena, die "Seven Summits" - eine Sieben-Gipfel-Route im Bayerischen Wald von Bodenmais aus sowie der Malerweg aus dem Liebethaler Grund bis nach Pirna.

Bei den Tagestouren ergab die Auswertung der Publikumswahl "Deutschlands schönster Wanderweg 2023" ein "beeindruckendes Novum": Erstmals hat ein Bundesland das "Wandertriple" geholt. Drei Wanderwege aus Rheinland-Pfalz ergatterten die ersten drei Plätze: die "Wasserfall-Erlebnisroute" in der Vulkaneifel, der "Auenlandweg" im Westerwald und auf dem dritten Platz das "Lecker Pfädchen" im Hunsrück.

In den Top 10 ist auch eine fränkische Route vertreten: Die "Extratour Michelsberg" verlaufe auf "abwechslungsreichen Wegen" rund um den Michelsberg bei Münnerstadt im Landkreis Bad Kissingen. Der Wanderweg belegt damit Platz 9 der schönsten Tagestouren.

