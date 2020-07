Dachstuhlbrand: In Selbitz brennt am Montag (13. Juli 2020) ein Dachstuhl eines Mehrfamilienhauses in der Nailaer Straße, das berichtet die Polizei.

Gegen 15.35 Uhr brach das Feuer aus. Derzeit seien keine Personen verletzt. Die Einsatzkräfte sind vor Ort im Einsatz, weitere Informationen sind noch nicht bekannt.