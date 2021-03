Hof aktualisiert am 05.03.2021

Demonstration

Inzidenz in Hof bundesweit an der Spitze: Dennoch Autokorso gegen Corona-Regeln geplant

Am Freitag steht die Stadt Hof mit einer Inzidenz von über 300 an der bundesweiten Spitze. Am Abend findet ein Autokorso gegen die Corona-Maßnahmen statt. Für Hofs Oberbürgermeisterin Eva Döhla passt das nicht zusammen.