Selbitz: Frau rast mit Auto in Rewe-Blumenregal - Angestellte und Kundin kommen in Klinik

Selbitz vor 2 Stunden

Schockierender Vorfall

Frau rast mit Auto in Rewe-Blumenregal - Angestellte und Kundin kommen in Klinik

Am Freitag ist eine Frau in Selbitz mit ihrem Auto rückwärts in das Blumenregal eines Rewe-Markts gerast. Eine Angestellte und eine Kundin kamen daraufhin ins Krankenhaus.