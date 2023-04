Zu einem größeren Einsatz ist es am Freitagmorgen (21. April 2023) im Landkreis Hof gekommen: Eine Frau hatte die Polizei alarmiert, weil sie vermutete, dass Einbrecher in ihr Wohnhaus eingedrungen waren. Verdächtige Geräusche hätten die Anwohner in Naila ersten Informationen zufolge beunruhigt.

Die Beamten rückten daraufhin mit einem bewaffneten Aufgebot an Einsatzkräften an, konnten aber vor Ort keine Einbrecher finden. Auch eine anschließende Suche blieb ohne Ergebnis. Die Sorge der Frau entpuppte sich als Fehlalarm und der Einsatz konnte beendet werden. Ob er noch Konsequenzen haben wird und was die genauen Hintergründe waren, ist derzeit aber noch nicht bekannt.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.