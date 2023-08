Am Donnerstagabend (10. August 2023) ging bei der Polizei die Mitteilung ein, dass zwei Personen den Gittermast eines Windrades bei Laubersreuth besteigen. Davon berichtete die Polizei Münchberg.

Vor Ort konnte festgestellt werden, dass ein 50-jähriger Mann und seine 18-jährige Tochter, beide aus dem Landkreis Bayreuth, den Zaun samt Stacheldraht um das Windrad überstiegen und anschließend den Gittermast hochkletterten. Beim Eintreffen der Polizei befanden sich die Personen bereits in einer Höhe von etwa 80 Metern.

Ungesichert in 80 Metern Höhe - Vater und Tochter klettern verbotenerweise auf Windrad

Einer Aufforderung der Polizei per Außenlautsprecher, den Mast wieder hinunterzuklettern, kamen beide zunächst nicht nach. Erst als immer mehr Einsatzfahrzeuge vor Ort kamen, traten die beiden Kletterer den Rückweg an. Sie gaben an, dass sie den Ausblick von oben genießen wollten. Beide waren ohne jegliche Sicherungsmittel unterwegs. Vater und Tochter erwartet nun eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch.

