Zu einem Brand ist es am Donnerstag (7. September 2023) in Schwarzenbach am Wald (Landkreis Hof) gekommen, wie die Polizeiinspektion Naila mitteilt.

Am Vormittag wollte ein 75-jähriger Hausbesitzer trotz der hochsommerlichen Temperaturen das Unkraut auf seinem Grundstück mit einem Gasbrenner entfernen.

Hecke im Kreis Hof in Flammen: Besitzer (75) hat noch versucht zu löschen

Dabei entzündete sich allerdings eine Hecke, welche zum Teil lichterloh brannte. Da er anfangs noch versuchte, das Feuer selbst zu löschen, erlitt er eine leichte Rauchgasvergiftung, weswegen er zur Abklärung in ein Krankenhaus verbracht wurde.

Der Sachschaden hielt sich gering (etwa vier Meter Hecke verbrannt), jedoch erwartet ihn nun eine Anzeige wegen fahrlässiger Brandstiftung. Bereits im Juli ereignete sich ein ähnlicher Fall im Landkreis Hof.

Vorschaubild: © News5/Oßwald (Symbolbild)