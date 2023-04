Familien-Fest in Hof eskaliert - Mann wird Treppe hinuntergestoßen

Wie die Polizeiinspektion Hof am Ostermontag, 10. April 2023, mitteilt, ist am Ostersonntag ein Familienfest in der Wilhelmstraße 39 in Hof aus dem Ruder gelaufen. Auch in Oberfranken ist bereits am Karsamstag ein nächtlicher Streit an Ostern eskaliert, wie inFranken.de berichtet hat. Hierbei hat ein Mann seinem Gegner einen Finger abgebissen.

Bei dem Fall in Hof sorgte ein ungebetener Gast für die Ausschreitungen. Nachdem er laut Polizeibericht das Mehrfamilienhaus betreten hatte, kochten die Emotionen eines feiernden 23-Jährigen wohl aufgrund alter Zwistigkeiten hoch. Es folgte eine handfeste Auseinandersetzung.

Täter zunächst flüchtig: Angreifer soll Messer bei sich gehabt haben

Der Eindringling wurde demnach noch im Treppenhaus von dem verärgerten Mann attackiert und offenbar die Treppe hinunter geschubst. Möglicherweise soll der aggressive 23-Jährige den Ausführungen zufolge zuvor noch ein Messer an sich genommen und den Ankömmling beleidigt sowie bedroht haben.

Allerdings konnte dies bislang jedoch nicht eindeutig festgestellt werden. Der genaue Ablauf des Angriffs ist aufgrund von Erinnerungslücken des Geschädigten noch weiter unklar. Durch den Treppensturz erlitt der Mann jedoch eine Platzwunde sowie ein Hämatom am Kopf.

Nachdem der 23-jährige Tatverdächtige zunächst vom Tatort geflüchtet war, konnte er laut Polizei bei seiner anschließenden Rückkehr von den zwischenzeitlich vor Ort eingetroffenen Beamten festgenommen werden. Im weiteren Verlauf musste er sich einer Blutentnahme unterziehen, zudem erwartet ihn nun ein Strafverfahren.