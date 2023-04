Zu einem Streit kam es in der Nacht von Karsamstag (8. April 2023) auf Ostersonntag (9. April) in einer Wohnung in Michelau (Landkreis Lichtenfels). Das teilt die Lichtenfelser Polizei mit.

Demnach gerieten ein 51-jähriger Mann und sein 29-jähriger Kontrahent so sehr in Streit, dass sie aufeinander einschlugen. Die gegenseitigen Angriffe gipfelten darin, dass der ältere der beiden Männer dem Jüngeren ein Stück von dessen Finger abbiss, so die Polizei. Der jüngere Mann revanchierte sich dann noch, indem er das Auto seines Kontrahenten zerkratzte. Die beiden stark alkoholisierte Männer müssen sich nun vor dem Gesetz verantworten, erklärt die PI Lichtenfels.

