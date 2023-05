Am Jaspisstein im Hofer Osten ist am Samstagabend (20. Mai) eine Tauffeier eskaliert. Wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberfranken gegenüber inFranken.de mitteilt, brach ein Streit zwischen den Anwesenden aus. In der Leimitzer Straße kam es zu einem Messerangriff unter den Gästen.

Dabei wurde eine Person verletzt. "Wie genau und womit, wissen wir noch nicht. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt", heißt es im Gespräch mit inFranken.de am Sonntag (21. Mai). Der Einsatz dauerte mehrere Stunden und erforderte die Anwesenheit von verschiedenen Polizeien aus dem Umkreis und dem Rettungsdienst.

Messer auf Hofer Tauffeier gezückt: Zwei Männer schwer verletzt

Ein Richter erließ Haftbefehl gegen einen 46-jährigen türkischen Tatverdächtigen. Der sitzt nun in Untersuchungshaft, wie die Polizei Oberfranken und die Staatsanwaltschaft Hof in einer gemeinsamen Presseerklärung mitteilten.

Zunächst kam es zwischen mehreren Besuchern einer Gaststätte zunächst zu verbalen Auseinandersetzungen. Im Laufe der Streitigkeit hat ein 46-jähriger aus Plauen ein Messer gezückt und damit zwei seiner männlichen Kontrahenten aus dem Landkreis Hof (17 und 21 Jahre alt) schwer verletzt. Zwei Rettungswagen brachten die Männer in verschiedene Krankenhäuser.

Einsatzkräfte der Hofer Polizei konnten den Tatverdächtigen noch am Tatort festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hof erließ ein Richter am Sonntagmittag wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts Haftbefehl gegen den 46-jährigen. Dieser wurde hieraufhin in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.