Beamte der Polizei kontrollierten am Dienstagabend (18. April 2023) gegen 21.50 Uhr einen Autofahrer in der Eppenreuther Straße in Hof, weil dieser durch mehrere Fahrfehler auf sich aufmerksam machte. Dabei stellten die Polizisten bei dem 44-jährigen Fahrer einen deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest hatte einen Wert von 1,2 Promille ergeben, sodass die Polizisten die Fahrt sofort beendeten und eine Blutentnahme verordneten.

Die Beamten gingen deshalb zusammen mit dem Betrunkenen in die Notaufnahme, wie die Polizeiinspektion Hof mitteilte. Als ihm dort ein Arzt Blut entnehmen wollte, weigerte sich der 44-Jährige. Dazu versteifte er seinen Körper und zog seine Arme an sich heran. Nachdem er trotz Versuchen guten Zuredens nicht kooperiert hatte, mussten ihn die Polizisten mit Gewalt zu Boden bringen und dort fixieren. So konnte der Arzt schließlich die Nadel ansetzen und die erforderliche Blutprobe entnehmen.

Betrunkener am Steuer in Hof - Widerstand bei Blutentnahme

Nach der Beschlagnahme seines Führerscheins konnte der 44-Jährige seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Jetzt muss er sich wegen Trunkenheit im Verkehr sowie Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte strafrechtlich verantworten.

