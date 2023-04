Wie die Polizei Hof berichtet, konnten Beamte bei einem Einsatz zufällig einen jungen Mann aufgreifen, gegen den ein offener Haftbefehl vorliegt. Dieser machte es den Ordnungshütern aber nicht leicht.

Am frühen Sonntagmorgen (16.04.2023) wurden Beamte der Polizei Hof zu einer Wohnung in der "Alsberger Straße" gerufen, in der eine Party stattfand. Dabei stießen die Einsatzkräfte auf einen stark alkoholisierten 19-Jährigen, der vom Wohnungsinhaber aufgrund eines Streits der Wohnung verwiesen worden war.

Mit Wohnungsinhaber in Streit geraten: 19-Jähriger war eigentlich schon der Party verwiesen

Bei einer Überprüfung des Mannes stellten die Beamten fest, dass gegen ihn ein offener Haftbefehl vorlag, worauf sie ihn festnahmen und in die Hafträumlichkeiten der Hofer Dienststelle brachten.

Bereits beim Transport mit dem Dienstfahrzeug fiel der stark alkoholisierte 19-Jährige durch sein provokantes Verhalten und unflätige Beleidigungen gegenüber den beiden Polizisten auf. Auf der Dienststelle weigerte er sich außerdem, den Haftraum zu betreten, sodass die Beamten ihn "unter Einsatz von unmittelbarem Zwang" in die Zelle brachten.

Der Mann leistete dabei vehement Widerstand und konnte nur mit "erheblichem Kraftaufwand" unter Kontrolle gebracht werden. Aufgrund seines aggressiven Verhaltens und der Alkoholisierung wurde darüber hinaus eine Blutentnahme angeordnet.

Seiner Haftstrafe wird der 19-Jährige laut Polizeiangaben nicht mehr entgehen können und muss sich auch für sein bei der Festnahme an den Tag gelegtes Verhalten strafrechtlich verantworten.

