Selbitz vor 46 Minuten

Waldbrandgefahr

"Akute Brandgefahr für Wohngebäude": Passant verhindert größeren Waldbrand - Feuer bewusst gelegt?

Die anhaltende Trockenheit sorgt für erhöhte Brandgefahr in fränkischen Wäldern. In Selbitz bemerkte ein Passant am Sonntag ein Feuer - welches offenbar vorsetzlich gelegt wurde. Der aufmerksame Mann alarmierte umgehend die Feuerwehr, nun ermittelt die Polizei.